Policja podjęła czynności sprawdzające w sprawie incydentu, do którego doszło w ostatnią sobotę podczas turnieju judo dzieci i młodzieży w Bielsku-Białej. Podczas zawodów izraelski trener miał uderzyć sędziego. Tymczasem ambasada Izraela mówi o "brutalnym incydencie" oraz ataku "słownym i fizycznym".

Do incydentu doszło podczas Międzynarodowego Turnieju Judo „Pokonujemy Granice” w Bielsku-Białej dla dzieci i młodzieży. Zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Sprawa może mieć różny finał

Prokurator polecił wszcząć czynności, które mają na celu sprawdzenie wszystkich okoliczności związanych z tym wydarzeniem. (...) Celem jest ustalenie, czy w ogóle istnieją podstawy do wszczęcia dochodzenia, czy też należy tego odmówić - powiedział podkom. Sławomir Kocur, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Rzecznik wskazał, że policyjne działania mogą się zakończyć w ciągu kilku dni. Funkcjonariusze zbadają wszelkie okoliczności, między innymi zbiorą relacje uczestników i świadków oraz zabezpieczą materiały, które będzie można przedstawić później prokuraturze.

Jak dodał, sprawa może mieć różny finał. Wśród możliwości jest choćby postawienie zarzutu z artykułu 157 par. 2 Kodeksu Karnego, który dotyczy spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

Co stało się po walce?

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie podczas Międzynarodowego Turnieju Judo "Pokonujemy Granice" w Bielsku-Białej dla dzieci i młodzieży.

Organizator zawodów i prezes bielskiego klubu Janosik, Tomasz Chmielniak, mówił PAP, że trener jednego z klubów izraelskich po przegranej walce swego zawodnika nie zgodził się z decyzją sędziów. Chwilę potem podszedł do arbitra i miał go uderzyć.

Wywiązała się szamotanina. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery. Na nagraniach widać, że polska strona starała się łagodzić emocje. Izraelski klub został wykluczony z zawodów. Na miejsce przyjechała policja, ale strony się uspokoiły i nie zgłosiły pretensji.

Inny przebieg wydarzeń przedstawiła w niedzielę na platformie X ambasada Izraela mówiąc o "brutalnym incydencie" z udziałem drużyny z tego kraju i ataku "słownym i fizycznym". "Nie ma miejsca na przemoc ani jakiekolwiek antysemickie obelgi, zwłaszcza w sporcie, który powinien promować szacunek, uczciwość i współpracę między narodami" - napisano.