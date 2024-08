Awaria kolejki na Czantorię w Ustroniu w Beskidzie Śląskim. Ewakuowanych zostało 55 turystów.

/ Burmistrz Ustronia Paweł Sztefek /

Zgłoszenie o awarii wpłynęło do służb ok. 15:30. Wynikało z niego, że prawdopodobnie doszło do pożaru instalacji elektrycznej, a w konsekwencji do zatrzymania kolejki.

Na miejsce wysłano zastępy strażackie i specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju - powiedział w rozmowie z RMF FM oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie st. asp. Jakub Maciążek.

Około godz. 18 zakończono ewakuację 55 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Ludzie ewakuowani byli technikami alpinistycznymi za pomocą lin. Jeżeli były miejsca, w których możliwe było przystawienie jakiejś drabiny, to wtedy ta ewakuacja była uproszczona - podkreśla strażak.

Kolej linowa na Czantorii ma długość 1640 m. Przewyższenie jakie pokonuje to 462 m. W ciągu godziny na czteroosobowych kanapach może przewieźć 1800 osób. Górna stacja znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Natomiast sam szczyt Czantoria Wielka mierzy 995 m n.p.m. Znajduje się na nim wieża widokowa.