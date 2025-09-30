Sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym porzucaniem odpadów i fałszowaniem dokumentacji zatrzymali śląscy policjanci. Podczas akcji policja przejęła m.in. kilkanaście sztuk broni palnej.

Policja (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak przekazał zespół prasowy śląskiej policji, zatrzymania są efektem pracy policjantów z komendy wojewódzkiej w Katowicach, działających w ramach specjalnej grupy operacyjno-procesowej.

Akcja policji na Śląsku. Zatrzymano 6 osób

Akcję przeprowadzili mundurowi z wydziałów do zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz do walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach wspólnie z mundurowymi z KWP w Opolu. Ujęli trzy kobiety w wieku 22, 48 i 49 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 45, 48 i 52 lat.

Wideo youtube

"Podczas akcji zabezpieczono również 15 jednostek broni palnej, ponad 5 tys. sztuk amunicji różnych kalibrów oraz ponad 160 tysięcy złotych w gotówce. Równocześnie na terenie województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przeszukano sześć firm. Tam zabezpieczono dokumentację, która potwierdza nielegalny obrót odpadami i pozwoli odtworzyć skalę działalności przestępczej" - opisywał zespół prasowy śląskiej policji.

Areszt i środki zapobiegawcze. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna z podejrzanych osób decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach została aresztowana. Wobec pięciu pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 10 tys. zł do 100 tys. zł, dozoru policji i zakazu kontaktowania się między sobą.

Jak przypomina śląska policja, problem mafii śmieciowych jest zagrożeniem dla całego regionu. To proceder, na którym przestępcy zarabiają miliony, a koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy na nieużytkach. Niebezpieczne substancje mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując nieodwracalne szkody. Nielegalne składowanie odpadów to przestępstwo, za które grożą wysokie kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek usunięcia odpadów i rekultywacji terenu.

Służby na wojnie z mafiami śmieciowymi

Do walki z tym procederem, decyzją szefa śląskiej policji, w maju 2024 r. została powołana specjalna grupa operacyjno-procesowa, która działa pod nadzorem zespołu prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

W jej skład wchodzą policjanci z różnych wydziałów KWP w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola. Grupę wspierają także Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

To kolejne zatrzymania realizowane w ostatnich miesiącach przez tę grupę. Np. w sierpniu br. rozbiła ona gang śmieciowy, którego członkowie przez kilka lat zakopywali setki tysięcy ton odpadów. 21 podejrzanych zatrzymano na gorącym uczynku, na nielegalnym wysypisku w Piekarach Śląskich. Akcję poprzedziła obserwacja z użyciem technik satelitarnych i dronów.