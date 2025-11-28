Na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Armii Krajowej w Tarnowskich Górach doszło do groźnego wypadku. 83-letni rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy i trafił do szpitala. Policja apeluje o rozwagę na drodze.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach /

Jak poinformowali tarnogórscy policjanci, do zdarzenia doszło tuż po godzinie 7:00 w piątek.

Ustalono, że 83-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór (woj. śląskie), jadący rowerem, został potrącony przez osobową dacię, którą kierowała 62-letnia kobieta.

W wyniku zderzenia z pojazdem rowerzysta odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala.

W miejscu wypadku pracowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Teraz sprawą zajmą się tarnogórscy kryminalni, którzy będą wyjaśniać dokładny przebieg i przyczyny wypadku.

Apel o ostrożność i odpowiedzialność

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze.

"Czasem chwila nieuwagi może prowadzić do zdarzeń, które mogą skończyć się tragedią. Nasza odpowiedzialność i zdrowy rozsądek to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dbajmy o siebie nawzajem" - apelują funkcjonariusze.