Około 150 dzieci i 19 pracowników zostało ewakuowanych ze szkoły podstawowej w Wadowicach po tym, jak w placówce doszło do wycieku odczynników chemicznych. Co ważne, nikt nie został poszkodowany.
W piątek po południu w jednej ze szkół podstawowych w Wadowicach doszło do niebezpiecznego incydentu.
Z szafy znajdującej się w pracowni chemicznej wyciekły odczynniki chemiczne.
Z budynku ewakuowano ok. 150 uczniów oraz 19 pracowników szkoły.
Wszyscy zostali bezpiecznie przeprowadzeni na salę gimnastyczną - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, dodając, że nikt nie został poszkodowany.
Strażak przekazał, że na miejsce skierowano specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego z Oświęcimia i Krakowa.
W działaniach wzięło udział 22 strażaków.
