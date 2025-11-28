Około 150 dzieci i 19 pracowników zostało ewakuowanych ze szkoły podstawowej w Wadowicach po tym, jak w placówce doszło do wycieku odczynników chemicznych. Co ważne, nikt nie został poszkodowany.

W piątek po południu w jednej ze szkół podstawowych w Wadowicach doszło do niebezpiecznego incydentu.

Z szafy znajdującej się w pracowni chemicznej wyciekły odczynniki chemiczne.

Z budynku ewakuowano ok. 150 uczniów oraz 19 pracowników szkoły.

Wszyscy zostali bezpiecznie przeprowadzeni na salę gimnastyczną - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, dodając, że nikt nie został poszkodowany.

Strażak przekazał, że na miejsce skierowano specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego z Oświęcimia i Krakowa.

W działaniach wzięło udział 22 strażaków.