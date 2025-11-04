We wtorek w Katowicach odbędzie się marsz gwiaździsty związków zawodowych. Władze miasta oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Część ulic w centrum zostanie zablokowana, a ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych zmieni swoje trasy lub zostanie zawieszona na kilka godzin.
Katowice mogą być dzisiaj sparaliżowane. Po południu zacznie się wielka demonstracja związków zawodowych.
O organizacji 4 listopada wspólnej manifestacji organizacji zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego jej przedstawiciele poinformowali 20 października.
Około godziny 15:30 trzy pochody związkowców wyruszą z Załęża, parku Kościuszki i spod Spodka, by spotkać się przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
Tam, około godziny 17:00, rozpocznie się półtoragodzinna demonstracja. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu może wziąć udział nawet 10 tysięcy osób.