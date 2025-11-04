Apel władz miasta

Władze Katowic apelują do mieszkańców i osób planujących podróż przez miasto, by omijały centrum, zwłaszcza okolice Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"W związku z powyższym osoby planujące 4 listopada podróż przez Katowice prosimy o wytyczenie trasy z pominięciem śródmieścia, szczególnie okolic Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Największych utrudnień w kursowaniu tramwajów przez katowicki Rynek należy się spodziewać między 14:30 a 17:30. Niektóre linie autobusowe będą kursować zmienionymi trasami nawet do godziny 19:30.

W miejsce wstrzymanych tramwajów uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa oraz pięć tymczasowych przystanków.

Zarząd Transportu Metropolitalnego przekazał, że utrudnienia podczas protestu związkowców dotkną we wtorek ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych.

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz podkreślił, że demonstrację organizuje reaktywowany po pięciu latach Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Bez względu na sympatie polityczne, zjednoczyliśmy się wszyscy razem. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - powiedział Kolorz.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zrzesza Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80.

Związkowcy wskazują na pogarszającą się sytuację w przemyśle oraz brak efektów rozmów z rządem w sprawie hutnictwa i górnictwa.