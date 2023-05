Od 1 czerwca pasażerowie MPK nie kupią już 40-minutowych biletów jednorazowych. Zamiast nich będą 60-minutowe. Cena pozostaje bez zmian.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wydłużenie czasu przejazdu na jednym bilecie ma ułatwić korzystanie z przejazdów z przesiadkami. Jak tłumaczy Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego, tego chcieli mieszkańcy.



Skarżyli się, że czas ważności biletu przez 40 minut nie wystarcza do przejazd z przesiadkami przez miasto. Wydłużenie czasu przejazdu do 60 minut powinno ten problem rozwiązać - twierdzi Chłodnicki.



To oznacza, że od 1 czerwca bilet będzie ważny od chwili jego skasowania przez 60 minut w przypadku przejazdu z przesiadką. Gdy pasażer jedzie jednym autobusem, nie ma limitu czasu.



Cena biletu się nie zmienia, nadal kosztuje 5 zł. I tak jak dotychczas, za bilet ulgowy ustawowy (dla studentów) trzeba zapłacić 2,50 zł, za ulgowy samorządowy (dla emerytów, rencistów i młodzieży szkolnej) - 3 zł. Przy czym uczniowie rzeszowskich szkół mają bezpłatne przejazdy.



Co ważne, bilety 40-minutowe kupione do 31 maja będą honorowane jako bilety 60-minutowe, czyli nie trzeba ich wymieniać.