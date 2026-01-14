Znaleziono kolejnego martwego dzika, który chorował na afrykański pomór świń. Tym razem odkrycia dokonano nie w województwie łódzkim, a w podkarpackiej gminie Jawornik Polski, gdzie - decyzją wojewody podkarpackiej - ustanowiono strefę ochronną obejmującą ok. 10 km od miejsca znalezienia truchła.

W gminie Jawornik Polski na Podkarpaciu znaleziono martwego dzika zarażonego afrykańskim pomorem świń (ASF), przez co ustanowiono 10-kilometrową strefę ochronną.

Na wskazanym terenie zarządzono m.in. poszukiwania martwych dzików; jedną z rekomendacji jest ograniczenie wstępu do lasu.

ASF to wysoce zakaźna choroba wirusowa atakująca świnie i dziki, niegroźna dla ludzi, ale powodująca duże straty w hodowli trzody chlewnej; nie istnieje na nią skuteczna szczepionka ani leczenie.

W gminie Jawornik Polski na Podkarpaciu znaleziono martwego dzika, który był chory na afrykański pomór świń (ASF). W środę w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone ASF, o czym na konferencji prasowej poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Dziś też podpisałam rozporządzenie, na mocy którego ustanowiona została strefa ochronna obejmująca ok. 10 km od miejsca znalezienia dzika - dodała. Strefa obejmuje część powiatów: przeworskiego, jarosławskiego, łańcuckiego i rzeszowskiego.

Wojewoda podkarpacka podkreśliła, że zespół zarządzania kryzysowego wydał dziewięć rekomendacji w związku ze znalezieniem ogniska ASF. Wśród nich są m.in. poszukiwania martwych dzików na terenie objętym strefą ochronną, odpowiednie oznakowanie terenu objętego strefą ochronną czy ograniczenie wstępu do lasu.

Część rekomendacji dotyczy też samych dzików. Ma zostać m.in. oszacowana populacja tych zwierząt na terenie objętym strefą ochronną, mają zostać zbudowane ogrodzenia, które będą utrudniać migrację dzików, a poza wyznaczoną strefą zwiększony zostanie odstrzał tych zwierząt. Ostatnia rekomendacja to szkolenia dla myśliwych, leśników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bioasekuracji - powiedziała Teresa Kubas-Hul.

Po co ograniczenie wstępu do lasu?

Jak tłumaczył obecny na konferencji prasowej wojewódzki lekarz weterynarii Mirosław Welz, ograniczenie wchodzenia do lasów na terenie strefy ochronnej ma zapobiec rozprzestrzenieniu choroby, która może być roznoszona np. na butach.

Na terenie strefy nie będzie też polowań, bo polowania w tym czasie mogą rozproszyć populację dzików, a nam chodzi o to, żeby ją zatrzymać na tym terenie - mówił. Dodał, że na obszarze strefy ochronnej w 2025 r. odstrzelonych zostało ponad 200 dzików. Populacja dzików na tym terenie nie jest duża - zaznaczył.

Przypomnijmy, we wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że od 1 do 13 stycznia br. stwierdzono sześć ognisk ASF u dzików w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i podkarpackim.

Afrykański pomór świń (ASF) - co to za choroba?

Afrykański pomór świń (ASF, z ang. African Swine Fever) to wysoce zakaźna, wirusowa choroba atakująca świnie domowe oraz dziki. Choroba ta nie jest groźna dla ludzi ani innych gatunków zwierząt, ale powoduje ogromne straty w hodowli trzody chlewnej, ponieważ śmiertelność wśród zakażonych zwierząt jest bardzo wysoka - często sięga 100 proc.

ASF rozprzestrzenia się bardzo szybko, zarówno poprzez bezpośredni kontakt między zwierzętami, jak i pośrednio - przez skażoną paszę, wodę, narzędzia czy odzież. Nie istnieje skuteczna szczepionka ani leczenie tej choroby, dlatego podstawą walki z ASF jest bioasekuracja, czyli stosowanie środków zapobiegających przenoszeniu wirusa.

Wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, ale jego obecność w stadzie oznacza konieczność likwidacji wszystkich zwierząt w gospodarstwie oraz wprowadzenie restrykcyjnych środków sanitarnych.