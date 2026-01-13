Do szpitala trafiła 80-latka po tym, jak została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych w Brzozowie przez kierowcę Chevroleta. O tym groźnym zdarzeniu, które o włos nie skończyło się tragedią, poinformowała podkarpacka policja we wtorek. Sprawca wypadku odjechał, jednak służbom udało się go zatrzymać. 52-latek był trzeźwy.

Nie udzielił pomocy i odjechał. 52-latek w rękach policji

Na ul. Mickiewicza w Brzozowie w województwie podkarpackim doszło do groźnego zdarzenia. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została potrącona 80-latka. Kierowca odjechał, nie udzielając poszkodowanej pomocy. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala.

Policjanci szybko ustalili, że sprawca to mężczyzna kierujący Chevroletem.

Funkcjonariusze ustalili świadków, którzy widzieli przebieg tego zdarzenia, a także - jak zaznaczyły służby - przekazali inne, bardzo istotne informacje w tej sprawie.

Funkcjonariusze, po wytypowaniu sprawcy, pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie go zastali. Kierowcą okazał się 52-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

"Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Prokurator objął 52-latka policyjnym dozorem" - poinformowała we wtorek podkarpacka policja.