Dwa podkarpackie szpitale - uniwersytecki w Rzeszowie oraz specjalistyczny w Brzozowie - otrzymały w sumie niemal 600 mln zł z Ministerstwa Zdrowia na inwestycje w zakresie onkologii. Dzięki tym pieniądzom m.in. rozpocznie się budowa nowego szpitala uniwersyteckiego w Świlczy pod Rzeszowem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwa szpitale z Podkarpacia otrzymały niemal 600 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia na rozwój infrastruktury onkologicznej. Dzięki tym środkom powstanie m.in. nowoczesny ośrodek onkologiczny w Świlczy pod Rzeszowem, a placówka w Brzozowie przejdzie gruntowną modernizację.

Rekordowe wsparcie dla podkarpackich szpitali

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu na strategiczne inwestycje w onkologii. Na liście 20 wybranych projektów znalazły się dwa szpitale z Podkarpacia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny.

Obie placówki otrzymały niemal po 300 milionów złotych na realizację projektów.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przeznaczy środki na budowę nowoczesnej kliniki onkologicznej w Świlczy pod Rzeszowem. To pierwszy etap powstawania nowego szpitala uniwersyteckiego w tej lokalizacji.

Z kolei szpital w Brzozowie zainwestuje w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury.



Nowy szpital w Świlczy coraz bliżej

Podczas konferencji prasowej na Uniwersytecie Rzeszowskim rektor uczelni, prof. Adam Reich, podkreślił znaczenie otrzymanego dofinansowania.

Prowadzimy narady i dyskusje, co zrobić, żeby te środki efektywnie wykorzystać. Są ze mną dziś posłowie obecnej partii rządzącej, jest pani wojewoda. Bez żywotnego wsparcia tych osób, ale także wszystkich parlamentarzystów, którzy już od lat wspierają tę inicjatywę, myślę, że to by się nie udało - powiedział prof. Reich, dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosku.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaznaczyła, że decyzja o przyznaniu środków to "milowy krok" w kierunku realizacji marzeń o nowym szpitalu. Dodała, że teraz przed władzami uczelni i szpitala stoi zadanie przygotowania szczegółowego programu inwestycyjnego.



Kontrowersje wokół terminu realizacji

Poseł PiS Ewa Leniart przypomniała, że pierwotnie oba szpitale miały otrzymać środki już w 2023 roku, jednak ówczesny rząd nie zdążył podpisać umów. W styczniu 2024 roku konkurs został anulowany przez Ministerstwo Zdrowia ze względu na przedłużającą się kontrolę CBA, a nowy konkurs rozstrzygnięto dopiero w marcu.

Leniart zwróciła uwagę na odległy termin realizacji inwestycji. Problemem jest jednak to, że realizacja tych projektów jest zaplanowana na lata 2026-2029. To oznacza bardzo istotne oddalenie w czasie tych projektów. Bo gdyby umowa dotacyjna została podpisana w 2024 roku, to zapewne bylibyśmy już na etapie otwierania obiektu przeznaczonego na centrum onkologiczne w ramach szpitala uniwersyteckiego - oceniła. Posłanka zaapelowała również o stworzenie "mapy drogowej" dla realizacji inwestycji.



Dzięki przyznanemu dofinansowaniu pacjenci z Podkarpacia mogą liczyć na nowoczesną opiekę onkologiczną w najbliższych latach.

Budowa nowego szpitala w Świlczy oraz modernizacja placówki w Brzozowie mają znacząco poprawić dostępność i jakość leczenia chorób nowotworowych w regionie.