Dobra wiadomość dla podróżnych. Od 1 czerwca 2026 r. z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce uruchomione zostanie regularne połączenie do Podgoricy w Czarnogórze. Nowy kierunek obsługiwać będą linie Wizz Air.

Z podrzeszowskiego lotniska będa loty do Podgoricy w Czarnogórze / Shutterstock

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jak poinformował prezes portu w Jasionce Adam Hamryszczak, uruchomienie połączenia z Podgoricą to kolejny element współpracy z węgierskimi liniami.

Przypomniał, że z Jasionki samolotami Wizz Air można się dostać do Mediolanu i Rzymu.

Czarnogóra cieszy się rosnącą popularnością wśród polskich turystów, a bezpośrednie połączenie z Podkarpacia ułatwi mieszkańcom regionu dostęp do tego urokliwego miejsca – dodał Hamryszczak.

Połączenie od 1 czerwca przyszłego roku będzie realizowane jako lot rozkładowy, trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki.

Według Hamryszczaka dzięki tak gęstej siatce połączeń pasażerowie będą mogli planować pobyt, dostosowując długość i charakter podróży do własnych potrzeb.

Jak podkreślił prezes podrzeszowskiego lotniska, Podgorica stanowi doskonałą bazę wypadową do Czarnogóry.

Pasażerowie będą mogli łatwo dotrzeć z tego miasta do nadmorskich miejscowości, takich jak Budva czy Kotor, a także do górskich regionów północnej części kraju.

W ubiegłym roku z lotniska w Jasionce skorzystało 1 145 257 pasażerów. To wynik lepszy o 12 proc. od tego z 2023 r.