W kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców zwyciężył Poznań, a w kategorii miast poniżej 300 tys. mieszkańców liderem został Sopot - tak wygląda najnowszy Indeks Zdrowych Miast. Ranking, opracowany przez naukowców SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pokazuje, które polskie miasta najlepiej dbają o zdrowie, edukację, środowisko i komfort życia mieszkańców.
Indeks Zdrowych Miast to coroczny raport, który od 2022 roku porównuje warunki życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. Celem rankingu jest nie tylko wskazanie liderów, ale także inspirowanie samorządów do wdrażania rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców.
Analiza obejmuje osiem kluczowych obszarów: zdrowie, demografię, usługi społeczne i komunalne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.
W tegorocznej edycji Indeksu Zdrowych Miast zwyciężył Poznań w kategorii dużych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców), wyprzedzając Warszawę i Gdańsk. Wśród mniejszych miast ponownie triumfował Sopot, a na podium znalazły się także Rzeszów i Świnoujście. Wyniki potwierdzają, że te miasta konsekwentnie inwestują w zdrowie, edukację i infrastrukturę, zapewniając mieszkańcom wysoką jakość życia.
Raport wyłonił także liderów w poszczególnych obszarach:
- Zdrowie: Poznań, Warszawa, Rybnik
- Demografia: Rzeszów, Gdańsk, Warszawa
- Usługi społeczne i komunalne: Rzeszów, Płock, Leszno
- Edukacja: Kraków, Warszawa, Wrocław
- Mieszkalnictwo: Sopot, Konin, Krosno
- Środowisko: Olsztyn, Poznań, Sopot
- Infrastruktura: Ostrołęka, Tychy, Wałbrzych
- Przestrzeń: Chorzów, Świnoujście, Siemianowice Śląskie
Wyniki rankingu ogłoszono podczas Kongresu Zdrowe Miasta w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Kongres był okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w zakresie poprawy jakości życia w polskich miastach.