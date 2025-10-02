W kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców zwyciężył Poznań, a w kategorii miast poniżej 300 tys. mieszkańców liderem został Sopot - tak wygląda najnowszy Indeks Zdrowych Miast. Ranking, opracowany przez naukowców SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pokazuje, które polskie miasta najlepiej dbają o zdrowie, edukację, środowisko i komfort życia mieszkańców.

Poznań / Shutterstock

Czym jest Indeks Zdrowych Miast?

Indeks Zdrowych Miast to coroczny raport, który od 2022 roku porównuje warunki życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. Celem rankingu jest nie tylko wskazanie liderów, ale także inspirowanie samorządów do wdrażania rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców.

Analiza obejmuje osiem kluczowych obszarów: zdrowie, demografię, usługi społeczne i komunalne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.

Poznań i Sopot na szczycie

W tegorocznej edycji Indeksu Zdrowych Miast zwyciężył Poznań w kategorii dużych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców), wyprzedzając Warszawę i Gdańsk. Wśród mniejszych miast ponownie triumfował Sopot, a na podium znalazły się także Rzeszów i Świnoujście. Wyniki potwierdzają, że te miasta konsekwentnie inwestują w zdrowie, edukację i infrastrukturę, zapewniając mieszkańcom wysoką jakość życia.

Raport wyłonił także liderów w poszczególnych obszarach:

Zdrowie: Poznań, Warszawa, Rybnik

Demografia: Rzeszów, Gdańsk, Warszawa

Usługi społeczne i komunalne: Rzeszów, Płock, Leszno

Edukacja: Kraków, Warszawa, Wrocław

Mieszkalnictwo: Sopot, Konin, Krosno

Środowisko: Olsztyn, Poznań, Sopot

Infrastruktura: Ostrołęka, Tychy, Wałbrzych

Przestrzeń: Chorzów, Świnoujście, Siemianowice Śląskie

Wyniki rankingu ogłoszono podczas Kongresu Zdrowe Miasta w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Kongres był okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w zakresie poprawy jakości życia w polskich miastach.