Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który przez szyb wentylacyjny włamał się do salonu jubilerskiego w galerii handlowej w stolicy Podkarpacia. 39-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Kadr z monitoringu, na którym widać moment kradzieży / KMP Rzeszów / Policja

Pod koniec września okradziony został salon jubilerski w galerii na al. Piłsudskiego w Rzeszowie.

Sprawca wszedł do środka po drabince linowej, którą umieścił w szybie wentylacyjnym. Rozciął sufit i ukradł biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych, a później tą samą drogą uciekł.

Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i analizowali zgromadzone informacje. Podejrzany o dokonanie kradzieży 39-latek został zatrzymany w Warszawie.

Kosztowności skradzione przez mężczyznę / KMP Rzeszów / Policja

Przy 39-letnim mężczyźnie z powiatu mieleckiego znaleziono m.in. złotą zawieszkę pochodzącą z przestępstwa. Mężczyzna miał przy sobie również umowę dotyczącą sprzedaży złota za prawie 28 500 złotych.

Część łupu - m.in. złote łańcuszki, pierścionki i bransoletki - 39-latek trzymał w reklamówkach w mieszkaniu. Resztę zakopał w przydomowym ogródku i schował w pomieszczeniu gospodarczym.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.