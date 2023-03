W sobotę 1 kwietnia pielgrzymi wyruszą z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Przy szlaku są stacje drogi krzyżowej, a na przełęczy stoi duży krzyż. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR apelują, żeby dobrze przygotować się do wyprawy.

Uczestnicy Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej z Wołosatego na przełęcz Bukowską (zdjęcie z 2017 roku) / Darek Delmanowicz / PAP

Pielgrzymka rozpocznie się o g. 9.00 mszą świętą na cerkwisku w Wołosatem. Po nabożeństwie pątnicy wyruszą w trasę. Mają do pokonania prawie 7 km w jedną stronę. Organizatorem jest Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej.

W tym roku modlimy się szczególnie o pokój na Ukrainie, nawrócenie Rosji, pamiętamy też o papieżu Janie Pawle II - powiedział PAP ks. Piotr Bartnik z duszpasterstwa turystycznego.

Nie ma zapisów na pielgrzymkę, każdy chętny może dołączyć, organizatorzy spodziewają się około 200-300 osób. Bieszczadzki Park Narodowy, na którego terenie odbędzie się wielkopostna droga krzyżowa, zwolnił pielgrzymów z opłat za wstęp na szlak.

Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR apelują do pielgrzymów, żeby dobrze przygotowali się do wyprawy. W górach panują warunki zimowo-wiosenne. To jest szlak, który na tym odcinku ( Wołosate-Przełęcz Bukowską - PAP) prowadzi drogą żwirową. Nie jest to trudna trasa, nie ma tam stromych podejść i zejść, ale zalega jeszcze warstwa śniegu. Po przejściu tak licznej grupy pokrywa może być zlodowaciała - powiedział PAP ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur.

Ratownicy przypominają też o aplikacji "Ratunek", która w razie potrzeby, ułatwi goprowcom dotrzeć do osoby wzywającej pomocy.