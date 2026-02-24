Od poniedziałku w województwie łódzkim stanęły dwa nowe fotoradary. Urządzenie zostało zainstalowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) i już rejestruje wykroczenia kierowców przekraczających tam dozwoloną prędkość. Sprawdź, gdzie musisz zwolnić.

Na polskich drogach pojawiają się kolejne fotoradary. Łącznie ma być ich aż 70, a ich zakup sfinansowano z funduszy Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnio uruchomiono dwa kolejne w województwie łódzkim.

Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, 23 lutego rozpoczęły pracę dwa nowe fotoradary na drodze krajowej nr 60. Pierwszy z nich stanął w Żurawieńcu, a drugi w Strzelcach.

W obu lokalizacjach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.





Jak działają nowe fotoradary?

Nowe urządzenia to model TraffiStar SR390. Są niewielkie, mają żółtą obudowę i czarną przednią część, co sprawia, że z daleka nie rzucają się w oczy.

Ich możliwości są imponujące. Potrafią jednocześnie mierzyć prędkość kilku pojazdów na różnych pasach ruchu, rejestrować przejazdy na czerwonym świetle, odczytywać tablice rejestracyjne, rozpoznawać rodzaj pojazdu, a nawet sprawdzać, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.



Umowę na dostawę urządzeń podpisano w lutym ubiegłego roku. Fotoradary TraffiStar SR390 montowane są w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie często dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Lokalizacje nowych fotoradarów zostały wytypowane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz policją.









