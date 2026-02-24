Z najnowszych danych o rynku pracy opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyłania się niepokojący obraz sytuacji na Podkarpaciu. Województwo jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o najwyższą zarejestrowaną w styczniu stopę bezrobocia. Dane z poszczególnych powiatów również nie napawają optymizmem.

Ruch w centrum Rzeszowa / Darek Delmanowicz / PAP

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc. Miesiąc wcześniej było to 5,7 proc.

W pierwszej trójce województw z najwyższą stopą bezrobocia odnotowaną w styczniu są: warmińsko-mazurskie (9,9 proc.), podkarpackie (9.6 proc.) i świętokrzyskie (8,8 proc.).

Bezrobocie w Polsce - podział na województwa / Michał Czernek / PAP

Dwa podkarpackie powiaty są w niechlubnej ogólnopolskiej czołówce, jeśli chodzi o stopę bezrobocia. To brzozowski (21 proc.) i leski (20,3 proc.). W wielu częściach regionu sytuacja wygląda niestety bardzo podobnie.

Najniższą stopę bezrobocia na Podkarpaciu odnotowano w styczniu w Krośnie (4 proc.) i Rzeszowie (4,4 proc.). W innych miastach, takich jak Tarnobrzeg (8,2 proc.) czy Przemyśl (10.9 proc.) jest już wyraźnie gorzej, ale wciąż nieźle w skali województwa.

Zdj. ilustracyjne / CHROMORANGE / Bilderbox / PAP/DPA

Lista podkarpackich powiatów z kilkunastoprocentowym bezrobociem jest niepokojąco długa. Są na niej: