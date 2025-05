Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie podpisał umowę na budowę parkingu wielopoziomowego z lądowiskiem dla śmigłowców ratownictwa medycznego. Na dachu 8-piętrowego budynku będą mogły lądować także helikoptery wojskowe.

Kliniczny Szpital Wojewódzki będzie miał parking z lądowiskiem dla helikopterów / Shutterstock

Budową parkingu i lądowiska zainteresowane były trzy firmy. Przetarg wygrała firma Erbud, która wyceniła prace na niecałe 70 mln zł.

Umowa została podpisana w środę.

Parking i lądowisko

Budynek powstanie w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Będzie od niego cztery razy wyższy, pomieści 482 samochody.

Na dachu parkingu powstanie lądowisko przystosowane również dla helikopterów wojskowych, które są cięższe niż śmigłowce ratownictwa medycznego i ważą około 10 ton.

Lądowisko znajdzie się na wysokości 28 metrów, będzie miało płytę postojową o wielkości 1040 metrów kwadratowych. Będzie 2,5 razy większe od standardowych lądowisk. Z SOR-em zostanie połączone przewiązką na poziomie drugiej kondygnacji. W budynku będzie sześć wind - powiedział prezes Erbudu Mirosław Młynarski.

Budowa ma się rozpocząć w ciągu kilku najbliższych dni, potrwa 11 miesięcy.

Inwestycję w całości finansuje samorząd województwa podkarpackiego. Marszałek Władysław Ortyl liczy jednak na 10 mln dofinansowania.

Lądowisko będzie dostosowane do helikopterów wojskowych, a więc jest to infrastruktura podwójnego zastosowania. To podrożyło inwestycję, w związku z tym wysłałem pisma do premiera i ministerstwa obrony, na razie czekamy na odpowiedź - poinformował marszałek Ortyl.

To jest niezwykle ważna inwestycja, zarówno z punku widzenia funkcjonowania szpitala, jak również dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Podkarpacia. A w obecnej sytuacji geopolitycznej, która wymaga od nas zwiększonej gotowości, tego rodzaju inwestycje mają szczególne znaczenie - dodała dyrektor KSW nr 2 Barbara Rogowska.

Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej

Po oddaniu do użytku lądowiska i parkingu rozpocznie się budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej (PCMD). Ta placówka jest potrzebna, bo Podkarpacie jest jedynym w Polsce województwem, które nie ma wyspecjalizowanego szpitala pediatrycznego.

Projekt zakłada budowę czterokondygnacyjnego budynku, połączonego z istniejącą dziecięcą częścią KSW. Koszt tej inwestycji to ok. 714 mln zł, jej zakończenie planowane jest na połowę 2029 roku.

Budynek szpitala dziecięcego powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie KSW nr 2 od strony ul. Litewskiej. Będzie połączony komunikacyjnie ze starym budynkiem z istniejącymi dziecięcymi oddziałami szpitalnymi.

W PCMD powstanie m.in. nowa klinika kardiologii, otolaryngologii, alergologii i mukowiscydozy, urologii, leczenia zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, dziecięcy oddział ratunkowy, blok operacyjny, OIOM, poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej czy chorób zakaźnych.