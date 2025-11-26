Zakończyły się poszukiwania 13-letniej Karoliny. Dziewczynka jest cała i zdrowia.
Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie Joanna Baranowska przekazała RMF FM, po godzinie 14:00, że poszukiwania dziewczynki się zakończyły.
13-latka jest cała i zdrowa.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.