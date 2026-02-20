Johannes Dale-Skjevdal poprowadził norweską reprezentację do historycznego sukcesu, triumfując w biegu masowym biathlonistów na 15 km w Anterselvie. Dzięki jego zwycięstwu Norwegowie zdobyli rekordowy, siedemnasty złoty medal na tegorocznych igrzyskach olimpijskich.

Johannes Dale-Skjevdal na mecie biegu biathlonistów ze startu wspólnego na 15 km / Pierre Teyssot / PAP/EPA

Johannes Dale-Skjevdal jako jedyny w stawce nie popełnił błędu podczas 20 strzałów. O 10,5 sekundy wyprzedził swojego rodaka Sturlę Holma Laegreida, a trzeci był Quentin Fillon Maillet.

Francuz zaliczył aż cztery pudła, ale świetnie spisał się w biegu. Na ostatniej pętli wyprzedził Niemca Philippa Horna, który jedyną pomyłkę odnotował w... ostatniej próbie. To już 9. olimpijski medal francuskiego sportowca (5-3-1).

Dzięki zwycięstwu Dale-Skjevdala, prowadząca w klasyfikacji medalowej Norwegia sięgnęła po 17. złoty medal w tych igrzyskach. Poprawiła tym samym własny rekord, ustanowiony w Pekinie cztery lata temu.