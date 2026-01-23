Kierowca oraz dwie pasażerki zginęli w wypadku w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie). Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 9.

Wypadek w Głogowie Małopolskim / KM PSP Rzeszów /

Trzy osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim w Podkarpackiem.

Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu zginęły trzy osoby: kierowca i pasażerka jednego auta oraz pasażerka drugiego pojazdu.

Co było przyczyną wypadku? Są wstępne ustalenia.

Tragedia rozegrała się w piątek przed godz. 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący białym Nissanem Qashqai, jadąc w kierunku Kolbuszowej, na obwodnicy Głogowa z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadziło to do czołowego zderzenia z drugim samochodem marki Nissan - poinformowała nadkomisarz Ewelina Wrona z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Na miejscu zginęły trzy osoby - pasażerka jednego z pojazdów oraz kierowca i pasażerka drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierujący jednym z Nissanów z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn zdarzenia.

Droga krajowa nr 9 została zamknięta w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy prowadzące przez centrum Głogowa Małopolskiego.