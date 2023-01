Kobieta zginęła w pożarze domu jednorodzinnego. Pożar rano wybuchł w Narolu koło Lubaczowa (Podkarpackie) - przekazał rzecznik podkarpackiej PSP brygadier Marcin Betleja.

Jak poinformował, straż o płonącym domu powiadomiono "tuż po godzinie siódmej rano".



Do pożaru zostały zadysponowane cztery zastępy straży pożarnej. W momencie, gdy na miejsce przyjechali strażacy ogniem objęty był drewniany dom - mówił brygadier Betleja.



Podkreślił, że "równocześnie z gaszeniem pożaru strażacy przeszukiwali płonący budynek". W jednym z pokoi znaleziono ciało kobiety - powiedział.



Dodał, że przyczyny pojawienia się ognia nie są znane.



Od początku roku wyjeżdżaliśmy do 89 pożarów w domach i mieszkaniach. Zginęły cztery osoby, a cztery trafiły do szpitali z objawami zatrucia dymami pożarowymi bądź oparzeniami - zauważył Betleja.



Zwrócił uwagę, że przyczynami "pojawienia się ognia w domach i mieszkaniach są z reguły nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, w tym w rozpalaniu ognia w pomieszczeniach grzewczych, niesprawne urządzenia grzewcze, uszkodzone i zanieczyszczone sadzami przewody kominowe".