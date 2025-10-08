W listopadzie ma wystartować pilotażowy program szkoleń wojskowych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Do końca tego roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje przeszkolić kilka tysięcy osób, a w przyszłym - nawet 30 tysięcy.

Powszechne szkolenia wojskowe mają ruszyć w listopadzie / Shutterstock

W listopadzie ruszy pilotażowy program szkoleń wojskowych.

Uczestnicy sami wybiorą długość i miejsce kursu - szkolenie potrwa od 1 do 30 dni, a chętni zdecydują, czy chcą szkolić się w obronie cywilnej, czy wybrać specjalizację wojskową.

Kurs zakończy się przysięgą wojskową i statusem rezerwisty - w programie znajdą się m.in. szkolenia z obsługi dronów, broni oraz kursy medyka wojskowego.

Po materiałach dziennikarzy RMF FM o tym, że od ogłoszenia programu przez premiera Donalda Tuska w marcu tego roku nie pojawiły się żadne konkrety, resort obrony ujawnił wreszcie więcej szczegółów projektu.

Jak zatem będzie wyglądało powszechne szkolenie wojskowe? Według zapowiedzi MON, program ma być elastyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

Każdy, kto zechce wziąć udział w szkoleniu, będzie mógł sam zdecydować, jak długo ono potrwa i w której jednostce wojskowej je odbędzie.

Kurs ma trwać od 1 do nawet 30 dni. Chętna osoba zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy w ramach kursu obronnego wybrać swoją specjalizację. Następnie wybierze miejsce, w którym odbędzie taki kurs - mówił w rozmowie z RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Powszechne szkolenia wojskowe. Zakres specjalizacji

Zakres szkoleń ma być szeroki. Uczestnicy będą mogli nauczyć się obsługi dronów, używania broni różnego kalibru, a także przejść kursy medyczne, przygotowujące np. do pracy w charakterze medyka wojskowego. Dodatkowo poznają techniki przetrwania - zarówno w terenach zurbanizowanych, jak i poza nimi.

Całość szkolenia ma zakończyć się złożeniem przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu rezerwisty.

Resort obrony zapowiada również przygotowanie kampanii informacyjnej, której celem będzie zachęcenie jak największej liczby osób do udziału w nowym programie powszechnych szkoleń wojskowych.