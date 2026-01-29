Schafroth, realizujący program dla niemieckiej regionalnej telewizji NDR, przyznał się do incydentu i na łamach duńskich mediów przeprosił za swoje zachowanie. Tłumaczył, że nie docenił znaczenia flagi dla Grenlandczyków.

"W Niemczech nie jesteśmy z niej (flagi niemieckiej) dumni, nie wywieszamy na podwórku" - wskazał.

"Proszę, pomyślcie, zanim coś zrobicie"

Telewizja NDR wydała oświadczenie, w którym wyraziła ubolewanie, jeśli satyryczny charakter programu został odebrany jako wymierzony w mieszkańców Grenlandii. Redakcja podkreśliła, że materiał dotyczył polityki USA wobec Grenlandii.

Do sprawy odniosła się w czwartek burmistrz Nuuk Avaaraq Olsen, publikując apel do "twórców treści" i dziennikarzy zatytułowany "Proszę, pomyślcie, zanim coś zrobicie". "Wywieszanie przy naszym centrum kultury flagi supermocarstwa militarnego, które od tygodni sugeruje użycie siły zbrojnej przeciwko naszemu krajowi, nie jest żartem" - podkreśliła.

Samorządowiec przypomniała, że pracujący na Grenlandii zagraniczni dziennikarze są gośćmi. "Różnice kulturowe w humorze nie usprawiedliwiają zachowań, które przerażają ludzi lub podważają ich poczucie bezpieczeństwa. Intencja nie jest ważniejsza od skutków" - stwierdziła.

Wspomniała też o innych przypadkach niewłaściwego zachowania, na przykład pytania dzieci o wojnę, przemoc i inwazję. Zwróciła uwagę, że rząd Grenlandii i służby miejskie pracują codziennie, aby zmniejszyć stres i wesprzeć mieszkańców w trudnym okresie.



"Zatrzymajcie się, zanim zaczniecie filmować. Pomyślcie, zanim coś »zabawnego« zainscenizujecie" - podsumowała Olsen. Na końcu podziękowała tym autorom, którzy uprawiają odpowiedzialne dziennikarstwo.