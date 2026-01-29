Niemiecki komik Maxi Schafroth przeprosił mieszkańców Grenlandii za próbę wywieszenia amerykańskiej flagi w centrum stolicy kraju – Nuuk. Do zdarzenia doszło w środę, gdy przebrany za amerykańskiego dyplomatę satyryk próbował wciągnąć flagę USA na maszt przy centrum kultury Katuaq.
Działania komika spotkały się z natychmiastową reakcją przechodniów i pracownika instytucji, którzy powstrzymali go i wezwali policję.
Świadkowie relacjonowali, że wokół mężczyzny zgromadził się tłum, który wyrażał swoje oburzenie.