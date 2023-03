Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodziło się na dłuższy o dziewięć miesięcy termin realizacji Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Taka była propozycja władz Rzeszowa, które mają nadzieję, że dzięki temu do przetargu stanie większa liczba firm.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeden z najnowocześniejszych stadionów lekkoatletycznych w Polsce, wyposażony także w funkcję piłkarską ma powstać w Rzeszowie, przy ul. Wyspiańskiego.

Inwestycję sfinansują wspólnie: Ministerstwo Sportu i Turystyki, które przekaże na realizację tego przedsięwzięcia 60 mln zł oraz miasto Rzeszów i samorząd województwa podkarpackiego.

Obecnie trwa przetarg, którego zwycięzca ma opracować projekt i wybudować centrum lekkoatletyczno-piłkarskie.

"Termin zakończenia inwestycji pierwotnie został wyznaczony na marzec 2025 roku. Do tego czasu trzeba było wykorzystać ministerialne dofinansowanie. Pewna część firm zainteresowanych budową zwracała uwagę, że termin ten jest stosunkowo krótki" - poinformował Urząd Miasta Rzeszowa.

Władze miasta wystąpiły do ministerstwa sportu o wydłużenie możliwości wykorzystania dofinansowania i realizacji inwestycji. Resort na to przystał. Nowy termin zakończenia budowy PCLA to grudzień 2025 roku.

Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano 17 kwietnia.