12,5 tys. osób, które dotarły do Polski, odprawili ostatniej dobry podkarpaccy strażnicy graniczni. Od początku wojny w Ukrainie do soboty rano jest to łącznie 1,3 mln osób. Najwięcej z przybywających przekracza granicę w Medyce.

Uchodźcy z Ukrainy przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP Najwięcej dotarło przez przejście w Medyce - 5,8 tys., w tym pieszo 2 tys. i koleją 900 osób.



Przez Korczową do Polski przybyło 4,3 tys., w tym pieszo 800 osób; Budomierz 1,7 tys., w tym pieszo 300 osób oraz Krościenko 700 osób, w tym pieszo 30 osób.



Ponadto ostatniej doby odprawiono z Ukrainy do Polski dwa pociągi osobowe i 96 autokarów. Coraz więcej osób decyduje się na powrót do Ukrainy W ostatnim miesiącu wzrosła liczba osób wracających z Polski do Ukrainy. Minionej doby na ukraińską stronę na Podkarpaciu przeszło prawie 8,5 tys. ludzi. To o 3 tys. więcej niż równo miesiąc temu.



Ppor. Zakielarz dodał, że obecnie odprawa graniczna podróżujących pieszo i samochodami osobowymi odbywa się na bieżąco.



Od początku wojny do godz. 7.00 w sobotę przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski dotarło łącznie 1,3 mln osób, w tym pieszo 480 tys.



Przez Medykę do Polski przybyło łącznie 611,1 tys., w tym pieszo 250,6 tys. i koleją 174,8 tys.; Korczową 355,3 tys., w tym pieszo 115,1 tys.; Budomierz 211,6 tys., w tym pieszo 77 tys. i przez Krościenko 118,6 tys., w tym pieszo 37,1 tys.

