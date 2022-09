Policjanci z sanockiej grupy SPEED zatrzymali motocyklistę, który na terenie zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, pędził z 144 km/h. Mężczyzna został ukarany piętnastoma punktami karnymi i mandatem w wysokości 2500 złotych.

Do zatrzymania doszło w środę na drodze wojewódzkiej nr 886 w miejscowości Blizne w powiecie brzozowskim.

Przed godziną 9:00 policjanci zauważyli motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 144 km/h. 38-letni mężczyzna niemal dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość.

Motocyklista został ukarany piętnastoma punktami karnymi i mandatem w wysokości 2500 zł. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Droga nie jest miejscem do brawury

Funkcjonariusze apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości.

Policja przypomina, że droga nie jest miejscem do brawury, a stosowanie się do ustalonych przepisów pozwoli bezpiecznie wrócić do domu.