W zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem w Bieszczadach przyszło na świat pierwsze w tym roku żubrzątko - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Maluch urodził się w niedzielę. Jego matką jest krowa o imieniu Muczna przywieziona z Francji, a ojcem młody byk Spovid, przywieziony z Niemiec.

To rzadkość, by żubrzyce wycielały się tak wcześnie, gdyż najczęściej dzieje się to w czerwcu. Jak podała Ewelina Baran z Nadleśnictwa Stuposiany, tak wczesne narodziny wydarzyły się ostatnio w 2021 r.

Noworodek dość raźno zabrał się do życia, dużo ssie mleka i zaczyna biegać. W ubiegłym roku w zagrodzie przyszły na świat cztery żubrzątka, którym imiona zostały nadane w drodze ogólnopolskiego konkursu - przypomniała Baran.

Do księgi rodowodowej w ubiegłym roku zapisano byczka Puerto oraz jałówki Pustynkę, Pułapkę i Pudynę. Imiona bieszczadzkich żubrów urodzonych w niewoli zgodnie z przyjętymi zasadami zaczynają się od liter "Pu".

W tym roku w zagrodzie oczekiwane są kolejne narodziny.