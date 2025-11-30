Ustalono tożsamość ofiar sobotniej katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. To bracia - przedsiębiorcy, właściciele firmy zajmującej się produkcją opakowań foliowych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych starosta powiatu przeworskiego. Mężczyźni zginęli w katastrofie śmigłowca, do której doszło w miejscowości Malawa. Okoliczności wypadku wciąż są badane.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Jak informowaliśmy do tragicznego wypadku śmigłowca doszło w sobotę po południu w miejscowości Malawa w województwie podkarpackim. Cywilny śmigłowiec Robinson R44 rozbił się w trudno dostępnym terenie, tuż obok lasu.
Dwie osoby zginęły na miejscu. Ustalono ich tożsamość - to bracia, przedsiębiorcy z woj. podkarpackiego.
Byli oni właścicielami firmy zajmującej się produkcją opakowań foliowych. Poinformował o tym starosta powiatu przeworskiego w mediach społecznościowych.
Okoliczności wypadku wciąż są badane przez policję i Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.