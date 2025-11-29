​Policjanci z Lubaczowa zakończyli poszukiwania 73-letniej mieszkanki powiatu lubaczowskiego (woj. podkarpackie), której zaginięcie w piątek przed południem zgłosiła córka. Seniorka została odnaleziona w stawie w miejscowości Nowy Lubliniec. Trafiła do szpitala.

Lubaczów: Zaginiona 73-latka odnaleziona w stawie. Trafiła do szpitala, fot. policja Rzeszów

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło w piątek około godziny 10. Z relacji córki wynikało, że jej matka wyszła z domu i nie nawiązała już kontaktu z rodziną. Ze względu na stan zdrowia kobiety istniało podejrzenie, że może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu. Policjanci natychmiast ruszyli w teren.

W trakcie poszukiwań funkcjonariusze otrzymali informację, że w miejscowym stawie zauważono leżącą osobę. Po przybyciu na miejsce mundurowi potwierdzili zgłoszenie - w wodzie znajdowała się kobieta. Policjanci wyciągnęli ją na brzeg i udzielili pierwszej pomocy, a następnie wezwali ratowników medycznych.

73-latka została przewieziona do szpitala. W działaniach poszukiwawczych policję wspierali strażacy ochotnicy z OSP Cieszanów.