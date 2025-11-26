Na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano 45-letniego obywatela Ukrainy, poszukiwanego przez czeskie władze za handel narkotykami, także wśród dzieci. Mężczyzna był ścigany na podstawie czerwonej noty Interpolu oraz europejskiego nakazu aresztowania.

Straż Graniczna

Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony poniedziałek podczas odprawy granicznej osób wjeżdżających z Ukrainy do Polski.

Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, por. Piotr Zakielarz, 45-latkiem interesował się czeski wymiar sprawiedliwości.

Tamtejsze władze wydały za nim czerwoną notę Interpolu oraz europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna jest podejrzany o handel narkotykami, także nieletnim, co skończyło się konsekwencjami zdrowotnymi jednego z dzieci - przekazał.

Grozi mu 10 lat więzienia

W Republice Czeskiej zatrzymanemu Ukraińcowi grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu cudzoziemiec został doprowadzony do sądu, który zdecydował o jego aresztowaniu na 60 dni.

W tym czasie będzie prowadzone postępowanie ekstradycyjne - dodał rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już prawie 200 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.