Nie będzie odstrzału trzech niedźwiedzi z gminy Cisna w Bieszczadach. Zamiast tego od wiosny 2026 roku ruszy czteroletni program monitoringu i ochrony tych zwierząt. Władze zapowiadają powołanie specjalnej grupy interwencyjnej oraz zmiany w prawie, które mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i dzikiej fauny. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informowała w ubiegłym tygodniu, że początku roku w gminie Cisna odnotowano 65 przypadków podejścia niedźwiedzi do domostw.

Niedźwiedzie podchodzą do ludzkich siedlisk / Shutterstock

W czwartek w rozmowie z TVN24 wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała poinformował, że nie dojdzie do odstrzału trzech niedźwiedzi w gminie Cisna na Podkarpaciu.

Decyzja o eliminacji zwierząt, wydana wcześniej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ), zostanie cofnięta. Gmina złożyła wniosek o zmianę decyzji, więc zostanie ona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska cofnięta, nie będzie odstrzału - przekazał Dorożała.

Nowy program ochrony niedźwiedzi

Zamiast odstrzału, od wiosny 2026 roku ruszy czteroletni, systemowy program dotyczący niedźwiedzi brunatnych. Najważniejsze jest opracowanie systemowego rozwiązania dotyczącego niedźwiedzi, które zbliżają się do ludzkich siedzib - podkreślił wiceminister.

W jego ramach powołana zostanie 11-osobowa grupa interwencyjna, wspierana przez dwóch weterynarzy. Zespół będzie zajmował się monitoringiem i odstraszaniem niedźwiedzi, zwłaszcza tych, które podchodzą w pobliże ludzkich siedzib.

Dorożała wyjaśnił, że specjalna grupa będzie monitorować, co niedźwiedzie robią i w razie potrzeby będzie je odstraszała. Przekazał, że w sierpniu przyjadą w Bieszczady eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy zajmą się monitoringiem niedźwiedzi.

Wiceminister podkreślił, że te najbardziej problemowe osobniki będą monitorowane od razu.

Nowe przepisy i wsparcie dla gmin

Wiceminister poinformował też, że zostaną zmienione przepisu o możliwość stosowania tzw. broni gładkolufowej, czyli kul gumowych do odstraszania niedźwiedzi.

Ponadto gmina Cisna otrzyma wsparcie w zabezpieczaniu miejsc gromadzenia odpadów, które przyciągają niedźwiedzie. Zabezpieczymy miejsca gromadzenia odpadów oraz poprawimy bazę żerową w naturalnych siedliskach. Dzięki temu niedźwiedzie nie będą szukały pokarmu w okolicach zabudowań ludzi - zapewniła na platformie X minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Interwencje i monitoring na żywo

Niedźwiedzie z Cisnej zostaną zaopatrzone w obroże telemetryczne, co pozwoli służbom na bieżąco śledzić ich lokalizację i reagować w razie zagrożenia.

Do czasu wdrożenia nowych rozwiązań systemowych, wspierać gminę w zapewnieniu bezpieczeństwa będzie policja.

Niedźwiedzie pod ochroną, ale groźne

Niedźwiedź brunatny jest gatunkiem chronionym, ale należy do najniebezpieczniejszych zwierząt w Polsce.

Jak informuje GDOŚ, na Podkarpaciu w 2023 roku odnotowano dwa ataki niedźwiedzi na ludzi, a w 2025 roku - jeden przypadek. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi na terenach leśnych, gdy człowiek zaskoczy niedźwiedzia lub znajdzie się zbyt blisko gawry.

GDOŚ poinformował też jednak, że początku roku w gminie Cisna odnotowano 65 przypadków podejścia niedźwiedzi do domostw. To oznacza, że średnio co trzy dni dochodzi do sytuacji potencjalnego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Dla porównania, w całym 2020 roku takich sytuacji było 40.