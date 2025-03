Leśnik z Nadleśnictwa Cisna, będąc w odpowiednim miejscu i czasie, uchwycił na filmie, jak niedźwiedź bez pośpiechu i z niezwykłą rozwagą przechodzi przez jezdnię. Nagranie umieszczone w mediach społecznościowych szybko stało się hitem internetu.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Filmik prezentuje, jak miś wyłania się z lasu i po chwili uważnego rozejrzenia się, upewniając się, że droga jest wolna, spokojnie przechodzi na drugą stronę. Internauci nie kryli zachwytu, a jeden z nich skomentował z humorem: "Mądrzejszy niż większość pieszych".

"Powody spóźnień do pracy bywają różne" - głosi podpis pod filmikiem.

Co zrobić jeśli spotkamy niedźwiedzia?

Choć nagranie jest zabawne, to warto zaznaczyć, że niedźwiedzie to dzikie i groźne zwierzęta. O ile leśnik wie, jak należy się zachować, to niektórzy mogą spanikować i niechcący sprowokować misia do ataku.

Najbezpieczniej będzie jeżeli w ogóle nie spotkamy niedźwiedzia na swojej drodze. Poruszając się po lesie, nie należy chodzić bezszelestnie. Jeżeli będziemy zachowywać się głośno, niedźwiedź będzie wiedział o naszej obecności i się usunie lub da znać, że jest w pobliżu.

Jeżeli jednak staniemy oko w oko z niedźwiedziem, w takiej sytuacji należy:

Zachować spokój i nie panikować

Nie zbliżać się do niedźwiedzia

Wycofać się cicho i powoli - nie biegnąć

Podczas bliskiego spotkania nie patrzeć drapieżnikowi w oczy (dla zwierzęcia to sygnał agresji)

Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego)

W przypadku, kiedy to nie pomoże połóż się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej. Rękami osłaniaj szyję i głowę. Kiedy atak ustanie, pozostań w pozycji leżącej i poczekaj aż niedźwiedź się oddali

Ile niedźwiedzi żyje w Polsce?

Populacja niedźwiedzi brunatnych w Polsce jest szacowana na około 100-150 osobników. Większość z nich zamieszkuje tereny górskie, głównie w Bieszczadach, ale także w Tatrach, Beskidach i Pieninach. Niedźwiedzie w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową, co oznacza, że ich liczba jest monitorowana, a działania ochronne mają na celu zapewnienie im odpowiednich warunków do życia i rozmnażania.