Jest oficjalna zgoda na odstrzał maksymalnie trzech niedźwiedzi na terenie gminy Cisna na Podkarpaciu. Decyzję w tej sprawie podjęła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Niedźwiedź brunatny (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyjaśnia w komunikacie, że jej decyzja "jest odpowiedzią na zgłoszoną przez lokalne władze potrzebę eliminacji zagrożenia, jakie niedźwiedzie mogą stanowić dla bezpieczeństwa publicznego".



“Poprzedziła ją szczegółowa analiza sytuacji oraz narastająca liczba incydentów spowodowanych przez te osobniki" - podkreślono.



Decyzja ważna jest do końca grudnia 2026 roku. Jak wyjaśniono, celem mogą być tylko "osobniki zbliżające się do ludzi bądź penetrujące regularnie siedziby lub siedliska ludzkie, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gminy Cisna".

Warunki prowadzenia odstrzału niedźwiedzi

GDOŚ dość szczegółowo opisuje warunki, w jakich można będzie strzelać do niedźwiedzi na terenie gminy Cisna. Wyjaśnia m.in., że wcześniej powinna zostać podjęta próba płoszenia bronią ze specjalną amunicją.

"W miarę możliwości, eliminacja nastąpi w jak najbliższej odległości od miejsca wystąpienia zagrożenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania strzału, w szczególności na obszarach przy zabudowaniach, a w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku co do lokalizacji, niedźwiedź może być tropiony najdalej do granicy lasu" - czytamy w komunikacie.

Odstrzał niedźwiedzi musi być prowadzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniem od wójta gminy Cisna. Są one również zobowiązane do sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Po odstrzale badanie zwierzęcia ma wykonać lekarz weterynarii.

Jak często niedźwiedzie atakują ludzi na Podkarpaciu?

Niedźwiedź brunatny jest pod ochroną. Jednocześnie należy do gatunków zwierząt najbardziej niebezpiecznych dla człowieka.

W 2023 roku na Podkarpaciu odnotowano dwa ataki niedźwiedzi na ludzi, a w 2025 roku - jeden przypadek. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi na terenach leśnych, gdy człowiek zaskoczy niedźwiedzia lub znajdzie się zbyt blisko gawry.