Na całej długości S19 Rzeszów - Lublin, na odcinku 177 km - nie działa ani jedna stacja benzynowa. By zatankować paliwo, trzeba zjechać z tej drogi i szukać stacji w pobliżu węzła - podaje portal nowiny24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Joanna Rarus, rzecznik rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że jadąc z Rzeszowa w kierunku Lublina na terenie Podkarpacia działają trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Stobierna i Nienadówka, MOP Bukowa I i Bukowa II oraz MOP Jeżowe i Podgórze.

Są one zlokalizowane średnio co 30 km. Wszystkie mają kategorię I, a więc są wyposażone w toalety oraz miejsca parkingowe i miejsca do wypoczynku. Nie posiadają natomiast stacji paliw - podkreśla Joanna Rarus.

Również na lubelskim odcinku S19 działają obecnie dwa takie MOP-y: w Felinowie i Janowie Lubelskim. Tam również nie ma można zatankować paliwa. Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA tłumaczy, że infrastruktura towarzysząca powstaje już w trakcie eksploatacji. Tam, gdzie planowane są stacje paliw, w każdym przypadku musi zostać przeprowadzony przetarg, by wyłonić operatora, który zagospodaruje MOP - dodaje.

GDDKiA zapewnia: Stacje przy S19 powstaną

Jak informuje GDDKiA, stacje benzynowe na S19 Rzeszów-Lublin planowane są w czterech miejscach - na odcinku podkarpackim na MOP-ach Jeżowe i Podgórze, zaś na lubelskim na MOP-ach Obroki i Janów Lubelski. Ale nie wiadomo, kiedy zaczną działać.

Niestety, w ogłoszonym już raz przetargu, żaden podmiot gospodarczy nie złożył oferty na dzierżawę MOP i budowę stacji paliw. Aktualnie trwa ponowny przetarg na dzierżawę MOP-ów Jeżowe i Podgórze. Oferty można składać do końca sierpnia br. - mówi Joanna Rarus.

Podobnie jest w województwie lubelskim. Tam w ogłaszanych już dwa razy przetargach, żaden podmiot gospodarczy nie złożył oferty na dzierżawę MOP i budowę stacji. Jak przekazał Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA, obecnie ogłoszony został trzeci przetarg i czekamy na oferty - informuje Łukasz Minkiewicz.

Rzecznicy GDDKiA podkreślają, że do momentu powstania stacji paliw przy S19, kierowcy którym kończy się paliwo, muszą zjechać z drogi ekspresowej na najbliższym węźle i skorzystać ze stacji paliw zlokalizowanej w pobliżu ekspresówki. Takie stacje działają m.in. w Sokołowie Małopolskim, Nisku, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Niedrzwicy Dużej czy Wilkołazie.