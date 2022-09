Europejski Festiwal Smaku rozpoczyna się w Lublinie. To uczta dla ciała, ale i dla ducha. Musi tu być równowaga - mówi Waldemar Sulisz dyrektor i pomysłodawca festiwalu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Lubelszczyźnie mamy "prawdziwe jedzenie". Chcemy pokazać, że nasza ziemia jest nieskażona, uprawiamy zioła, ekologiczne uprawy warzyw. To bogaty ogród. Do tego mamy niesamowite zabytki, które karmią duchowo- to przenośnia do Aniołów. Stąd tegoroczne hasło "Ogrody aniołów" - wyjaśnia Sulisz.

Chcemy promować naszą świetną regionalną kuchnię. Zaproszone na pokaz mody gwiazdy seriali zjedzą później kolację, podczas, której być może pierwszy raz w życiu skosztują naszych potraw, takich jak piróg biłgorajski, czy jaglak. Pokażemy im jak smakują - potem będą ambasadorami naszej kuchni - dodaje.

Strefa ducha oprócz pięknych zabytków to również genialne koncerty. Duchowe wzmocnienie zapewnią Klezmerzy, młody wirtuoz akordeonu Miłosz Bahonko, czy w końcu Włodzimierz Nahorny.

Swoimi umiejętnościami kulinarnymi popiszą się m.in. lubelscy sportowcy. W piątek będzie gotował koszykarz Roman Szymański, w sobotę - lekkoatletka Sofia Ennaoui, a w niedzielę piłkarka ręczna Kinga Achruk. I jakby tego było mało, to na piątek zapowiedziała się też reprezentacja rugby.

Europejski Festiwal Smaku to również liczne stoiska z jedzeniem. Na placu przed ratuszem odbędzie się Jarmark Produktu Regionalnego i Lokalnego. Na rynku starego miasta odbędzie się Jarmark Inspiracji, czyli 40 stoisk z pysznymi rzeczami.

Oprócz tego zaplanowano jarmark na ulicy Szambelańskiej (stare miasto) oraz Lubelskie Święto Cydru na błoniach pod zamkiem. Dodatkowo w weekend w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego odbędą się Targi kawy, czekolady i herbaty.

Chcemy w ciągu tych siedmiu dni trwania festiwalu opowiadać o tym, że prawdziwe jedzenie jest właśnie tutaj, w tym regionie. Jest to jedzenie roślinne, jedzenie oparte na bardzo starych recepturach, do tego niezwykle smaczne - mówi Waldemar Sulisz.

Wszystko będą dopełniać wystawy i spotkania. Szczegółowy program festiwalu poniżej