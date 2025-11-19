Zakłady PZL Mielec podpisały umowę z Česká Letecká Servisní (CLS) oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Czech na dostawę dwóch śmigłowców Sikorsky S-70 Firehawk. Nowoczesne maszyny będą wykorzystywane do gaszenia pożarów lasów i działań ratowniczych na terenie całej Europy.

Dwa specjalistyczne śmigłowce Sikorsky S-70 Firehawk trafią z Polski do Czech

PZL Mielec dostarczy Czechom dwa śmigłowce Sikorsky S-70 Firehawk do gaszenia pożarów, sfinansowane ze środków programu RescEU Komisji Europejskiej.

Maszyny będą stacjonować w Czechach, ale w razie potrzeby wesprą akcje ratownicze w całej Europie; umowa przewiduje opcję zakupu trzeciego śmigłowca.

Firehawki, oparte na technologii Black Hawk, są wyposażone w nowoczesny sprzęt gaśniczy i mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Europy na lata.

Zakup śmigłowców został sfinansowany dzięki wsparciu z programu RescEU Komisji Europejskiej. Maszyny będą stacjonować w Czechach, ale w razie potrzeby będą mogły wspierać akcje gaśnicze i ratownicze w innych krajach Europy - informuje PZL Mielec.

Zgodnie z podpisaną umową, czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zyskało opcję zakupu trzeciego śmigłowca w przyszłości.

Bezpieczeństwo na lata

Prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podkreślił, że w obliczu rosnącego zagrożenia pożarami w Europie, śmigłowce z Mielca zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom na dziesięciolecia. Ten produkowany w Polsce śmigłowiec jest wyraźnym przykładem tego, jak nasza technologia wspiera krytyczne działania związane z gaszeniem pożarów lasów i reagowaniem na sytuacje kryzysowe - zaznaczył.

Nowoczesna technologia Firehawk

Firehawk to platforma oparta na śmigłowcu Black Hawk, produkowanym w PZL Mielec. Dyrektor generalna CLS Monika Kowalczykova podkreśliła, że możliwości Firehawka umożliwią skuteczną walkę z pożarami. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z firmą PZL Mielec i United Rotorcraft, aby po raz pierwszy wprowadzić tę rewolucyjną technologię gaszenia pożarów z powietrza do Europy - dodała.

Śmigłowce Black Hawk są modyfikowane do wersji Firehawk przez amerykańską firmę United Rotorcraft. Dotychczas dostarczyła ona 28 takich maszyn agencjom rządowym w USA, a kolejne 5 jest w produkcji. Firehawki wyposażone są w zbiornik na wodę o pojemności 3785 litrów, wysuwany przewód do zasysania wody oraz podwójny silnik turbinowy. Maszyny mogą operować także w nocy i są zaprojektowane tak, by powstrzymywać pożary, zanim się rozprzestrzenią.

PZL Mielec - lider eksportu

PZL Mielec to jeden z największych polskich eksporterów produktów dla sektora obronnego. Firma zatrudnia 1700 pracowników i pośrednio utrzymuje około 5 tys. miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, współpracując z siecią 1200 lokalnych dostawców. Spółka należy do koncernu Lockheed Martin, specjalizującego się w technologiach obronnych.