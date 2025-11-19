Po latach rekordowo wysokich cen energii światowy rynek gazu czeka przełom. Nadchodząca nadwyżka surowca może przynieść znaczące obniżki cen. To może mieć pozytywny wpływ na makroekonomię - ocenia w środę "Puls Biznesu".

Ceny za gaz mają w nadchodzących latach znacznie się obniżyć / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Analitycy i banki inwestycyjne prognozują spadek cen gazu na świecie w najbliższych latach.

Goldman Sachs przewiduje, że europejskie ceny gazu mogą spaść z 30 do 12 euro za MWh do 2029 roku.

Według Wood Mackenzie fala zwiększonej podaży gazu już trwa, co wpływa na obniżenie cen.

Kontrakty terminowe na 2027 rok są obecnie o 10 proc. tańsze niż ceny spot.

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że w ciągu pięciu lat nadwyżka gazu na świecie sięgnie 65 mld metrów sześciennych rocznie, czyli 1,5 proc. globalnej konsumpcji.

Niewielka nadwyżka gazu może spowodować wyraźny spadek cen, ponieważ popyt na gaz słabo reaguje na zmiany cen.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

Inwestycje przyniosą efekt

"Wysokie ceny energii były jedną z największych bolączek ekonomicznych wielu krajów w ostatnich latach. Jeszcze dziś w wielu badaniach firmy wskazują wysokie ceny jako główne wyzwanie rozwojowe. Problem będzie jednak stopniowo łagodzony, ponieważ okres wysokich cen uruchomił duże inwestycje w moce produkcyjne, które teraz zaczynają przekładać się na wzrost podaży" - czytamy.

Jak napisano, banki inwestycyjne i instytucje badawcze seryjnie publikowały w ostatnich tygodniach analizy wskazujące na nadchodzący spadek cen gazu na świecie.



"W ostatni weekend Goldman Sachs napisał, że europejskie ceny (TTF) mogą obniżyć się z obecnego poziomu 30 EUR za MWh do zaledwie 12 EUR w 2029 r. Firma Wood Mackenzie napisała, że fala podaży gazu ‘nie nadchodzi, ale już jest’. Chociaż ceny bieżące są pod dużym wpływem zmian pogodowych i ogarniającej Europę fali zimna, to oczekiwania są takie, że ceny w nadchodzących latach ugną się pod presją podaży. Obecnie krzywa kontraktów terminowych pokazuje, że ceny w kontraktach na 2027 r. są o 10 proc. niższe od ceny spot" - podano.

Niewielka nadwyżka - wyraźny spadek

Z szacunków Międzynarodowej Agencji Energii opublikowanych pod koniec października wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat nadwyżka na rynku gazu na świecie może sięgnąć 65 mld metrów sześciennych rocznie, co odpowiada około 1,5 proc. globalnej konsumpcji.



"Ponieważ popyt na gaz cechuje się małą elastycznością cenową, czyli małą reakcją konsumpcji na zmianę ceny, niewielka nadwyżka na rynku może przełożyć się na wyraźny jej spadek. Odwrotność tego zjawiska obserwowaliśmy w 2022 r., kiedy pozornie nieduży deficyt wywołał gigantyczny skok cen" - wyjaśniono.