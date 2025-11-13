W storczykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie rozkwitły ulubione orchidee Potockich – Cattleye. Te niezwykłe rośliny, będące świadkami historii rezydencji, właśnie w listopadzie prezentują się najpiękniej. „W listopadzie Cattleye tworzą różowo-fioletową aleję w zamkowej storczykarni” – podkreśla Joanna Garbulińska-Charchut z Muzeum-Zamku w Łańcucie. Zobacz te wyjątkowe kwiaty.

Kwiaty z arystokratyczną historią

Cattleye od lat są symbolem łańcuckiego zamku. Ich obecność sięga czasów, gdy rezydencją zarządzali Elżbieta i Roman Potoccy.

Inicjatorem utworzenia tego miejsca był Roman Potocki - III ordynat łańcucki i miłośnik tych wyjątkowych roślin. Kiedy Potoccy mieszkali w Łańcucie, orchideami dekorowano pokoje i jadalnie. Wówczas kwiaty wymieniano dwa razy w ciągu dnia, a ich kolor dobierano do zastawy stołowej - wspomina Garbulińska-Charchut.

Łańcuckie storczyki były podziwiane przez arystokrację oraz koronowane głowy z całego świata.

Łańcuckimi storczykami zachwycali się znakomici goście odwiedzający gospodarzy zamku. W 1923 r. podziwiał je król Rumunii Ferdynand wraz z małżonką królową Marią. Cztery lata później storczykarnię zwiedził prezydent Polski Ignacy Mościcki, a w 1937 r. Jerzy, Książę Kentu, przebywający wraz z małżonką księżną Mariną z kilkudniową wizytą w Łańcucie - wylicza przedstawicielka muzeum.



Storczykarnia z tradycjami

Historia storczykarni sięga przełomu XIX i XX wieku. Wówczas w parku przy zamku powstała Palmiarnia, a na jej zapleczu - szklarnia, w której uprawiano m.in. orchidee.

Gdy zmarł Roman Potocki, jego żona Elżbieta poleciła ściąć wszystkie kwiaty storczyków i złożyć razem z nim do grobu - zdradza Garbulińska-Charchut.

Po II wojnie światowej w miejscu storczykarni działało Państwowe Gospodarstwo Rolne, a orchidee trafiały do kwiaciarni. Dopiero później storczykarnia została włączona do zespołu parkowego, a część historycznej kolekcji przetrwała do dziś.

W 2008 roku storczykarnia została ponownie otwarta po gruntownej rewitalizacji. Obecnie zajmuje 640 metrów kwadratowych, z czego 230 metrów przeznaczono na ekspozycję.

Pozostała część to zaplecze podzielone na cztery strefy klimatyczne - tropikalną, ciepłą, umiarkowaną i zimną - dostosowane do potrzeb różnych gatunków storczyków. Warunki uprawy są precyzyjnie kontrolowane przez komputer.

Zwiedzający mogą podziwiać nie tylko historyczne Cattleye, ale także inne egzemplarze storczyków przez cały tydzień. Ekspozycja będzie dostępna także podczas dwumiesięcznej przerwy konserwatorskiej w Muzeum-Zamku, która potrwa od 16 listopada 2025 roku do 14 stycznia 2026 roku.

