1 kwietnia zmieni się rozkład jazdy rzeszowskiej komunikacji miejskiej. Korekty dotyczą niemal czterdziestu linii.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w centrum Rzeszowa / Józef Polewka / RMF FM

Zmiany będą dotyczyć linii 0A, 0B 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 57, 58, 59, N1 oraz N3.

Z ulic zniknie testowa linia 60, co będzie się wiązało z likwidacją dwóch dodatkowych kursów “dziewiątki".

Wszystkie kursy linii 43 będą kierowane do ul. Dworaka, zaś linia 5 będzie wydłużona do Lubelskiej, a godziny jej kursów mają być dostosowane do godzin rozpoczęcia i zakończenia zmian w większych zakładach pracy.

Linia N3 we wszystkie dni tygodnia będzie mieć dodatkowe kursy o 22.49 i 3.51.

Pasażerowie linii 8 i 31 powinni wczesnym rankiem wychodzić nieco wcześniej na przystanek, bo między godz. 4.30 a 6.15 kursy będą przyspieszone o dwie minuty względem obecnego rozkładu. Dotyczy to dni powszednich.

Przesunięty będzie też kurs linii 18 z przystanku Wyzwolenia WORD (na godz. 22.32), zaś w soboty nieco później odjeżdżać ma ostatni linii 4 z Krasnego.

Od 1 kwietnia autobusy będą się zatrzymywać na nowych przystankach: Piłsudskiego ZDZ 01, Wyzwolenia/Ujejskiego 03, Wyzwolenia/Przy Torze 06, Powstańców Warszawy stadion 05. Uruchomiony będzie też przystanek na Piłsudskiego przy Urzędzie Wojewódzkim, na którym mają stawać autobusy skręcające w al. Cieplińskiego.