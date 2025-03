Wrocławski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 31-letniego Grzegorza P. Mężczyzna jest podejrzany o napaść na tle seksualnym na 14-letnią dziewczynkę.

Podejrzany w sądzie i ulica, na której doszło do ataku / Martyna Czerwińska / RMF FM

14-letnia dziewczynka została zaatakowana w czwartek rano przy ul. Więckowskiego we Wrocławiu. Jak ustaliło RMF FM, kiedy mężczyzna wciągnął ją do bramy, była w drodze do szkoły - szła na przystanek tramwajowy.

Do zdarzenia doszło na Przedmieściu Oławskim w dzielnicy Rakowice, czyli niemal w centrum miasta, gdzie jest spory ruch. Policję poinformował o nim ojciec dziewczynki.

Grzegorz P. został zatrzymany w piątek po południu. Jest podejrzany o to, że doprowadził dziewczynkę do wykonania innej czynności seksualnej i zmusił ją do zażycia środków odurzających. Miał się dopuścić takiego przestępstwa kolejny raz.

W trakcie przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane.

14-latka i jej najbliżsi zostali objęci pomocą psychologiczną.