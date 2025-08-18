Prokuratura Rejonowa w Krośnie (woj. podkarpackie) wszczęła śledztwo ws. śmiertelnego postrzelenia z broni palnej około 2-letniego niedźwiedzia brunatnego objętego ochroną. Ma ono wykazać, kto postrzelił zwierzę, kiedy i gdzie. Martwego niedźwiedzia znaleziono w miniony czwartek w Lipowcu.

Chroniony niedźwiedź brunatny postrzelony. Jest śledztwo (zdjęcie ilustracyjny) / Shutterstock

Jak poinformowała prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie (której podlega krośnieńska prokuratura rejonowa), śledztwo zostało zainicjowane na skutek znalezienia truchła zwierzęcia przez pracownika Magurskiego Parku Narodowego.

Dodała, że niedźwiedź został postrzelony w nieustalonym dniu, nie później niż 14 sierpnia i w nieustalonym miejscu, przy użyciu broni palnej, "co poskutkowało jego zgonem w nieustalonym dniu w miejscowości Lipowiec (woj. podkarpackie), czym spowodowano istotną szkodę w świecie zwierzęcym".

Truchło niedźwiedzia zostało przewiezione do klinki weterynaryjnej w Gorlicach, gdzie dokonano ujawnienia rany postrzałowej - dodała prokurator.

Niedźwiedź postrzelony na terenie Słowacji?

Zastrzegła, że obecnie nie można wykluczyć, iż niedźwiedź ten mógł zostać postrzelony na terenie Republiki Słowacji, gdzie jest prowadzony legalny odstrzał tego gatunku.

Z uwagi na powyższe śledztwo zostanie ukierunkowane na ustalenie miejsca, w którym doszło do postrzelenia niedźwiedzia, w tym, czy doszło do popełnienia przestępstwa związanego z nielegalnym odstrzałem chronionego gatunku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - wyjaśniła prok. Kolendowska-Matejczuk.

Dodała, że na tym etapie postępowania planowane są czynności przesłuchania świadków, a także zasięgnięcie opinii instytucji specjalistycznej, aby ustalić mechanizm powstania obrażeń na ciele niedźwiedzia, a także przyczyn jego zgonu.