Twierdza Przemyśl zyska Centrum Dowodzenia. Obiekt, którego głównym celem będzie promocja kompleksu obronnego zostanie zbudowany za 9,2 mln złotych. Projekt został dofinansowany ze środków norweskich.

Projekt Centrum Dowodzenia / facebook.com/miasto.przemysl /

Twierdza Przemyśl to zespół obiektów obronnych znajdujący w Przemyślu i okolicach. Budowę obiektów wchodzących w skład Twierdzy rozpoczęto w latach 1853-1856. Głównym celem Twierdzy miała być obrona Bramy Przemyskiej na styku Kotliny Sandomierskiej i Karpat, którą od stuleci wiódł szlak handlowy z Polski i Rusi na Węgry.

Teraz Twierdza zostanie dodatkowo wzmocniona specjalnym obiektem, dzięki któremu zachęcanie turystów do wizyt powinno być jeszcze łatwiejsze. Na Centrum Dowodzenia składać się będą multimedialne sale ekspozycyjne, sala kinowa 5D, a także specjalne pomieszczenia warsztatowe i konferencyjne. W obiekcie znajdować się będzie również restauracja.

Cały budynek ma mieć 53,28 m długości, 13,52 m szerokości i 11,30 m wysokości. Całkowita powierzchnia użytkowa wynieść ma 1095,01 mkw

We wtorek w Przemyślu uroczyście podpisana została umowa na prace budowlane. Jak powiedział w trakcie uroczystości prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, centrum powstanie po to, by budować markę Przemyśla i Twierdzy Przemyśl. Ma zachęcać turystów do odwiedzenia obiektów Twierdzy, które znajdują się nie tylko w mieście, ale również wokół - mówił Bakun.

Zakres prac, które będzie musiała wykonać firma obejmuje m.in. roboty murarskie, tynkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji i instalacji centralnego ogrzewania, montaż wind, a także instalacji fotowoltaicznych.