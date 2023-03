​Naukowcy Politechniki Lubelskiej pomagają przygotowywać tor żużlowy aktualnym Mistrzom Polski - zawodnikom Platinum Motoru Lublin. Dziś podpisano umowę, ale badania ruszyły już wcześniej. Inżynierowie politechniki udzielają cennych wskazówek lubelskim żużlowcom, którzy będą mieć teraz szansę idealnie przygotować się do meczów przed własną publicznością.

/ Krzysztof Kot, RMF FM



Przygotowanie toru, jest bardzo istotne w naszym sporcie. Otrzymujemy informacje od naukowców z Politechniki Lubelskiej i to nam pomaga przede wszystkim w ustawieniu motocykli - mówi Maciej Kuciapa Trener Platinum Motor Lublin - Wiemy czy ten tor jest mniej, czy więcej przyczepny i to przynosi efekt w postaci tego jak chłopaki sobie radzą na naszym torze - dodaje trener.

Optymalne przygotowanie i atut własnego toru dają przewagę. W żużlu właśnie detale "robią różnicę".

Udało nam się uchwycić już niektóre parametry, które są dla lubelskiego toru optymalne. To jest bardzo eksperymentalne. Nie spotkaliśmy się jeszcze z takimi badaniami w sporcie żużlowym - mówi dr inż. Bartosz Szostak z Politechniki Lubelskiej. Jak dodaje, wykorzystują do nich różny sprzęt diagnostyczny, również z takich dziedzin jak geotechnika, budownictwo, a nawet do badań betonu. Dzięki temu można już na podstawie odczytów wnioskować, jaki jest stan toru i co należy zrobić, żeby go poprawić. Przede wszystkim jak przygotować motocykle do zawodów, żeby maksymalnie wstrzelić się w istniejące i powtarzalne warunki.