Trzech mężczyzn, udając funkcjonariuszy policji, napadło na zakład mechaniki pojazdowej w powiecie nowotomyskim (woj. wielkopolskie) i ukradło blisko 30 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej akcji policji sprawcy zostali zatrzymani, a podczas przeszukań ujawniono także narkotyki i części samochodowe pochodzące z kradzieży za granicą. Sprawa wciąż jest rozwojowa.

Zuchwały napad. Napastnicy przebrani za policjantów / Policja Wielkopolska / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w lutym 2025 roku w jednej z miejscowości powiatu nowotomyskiego. Trzech mężczyzn, działając wspólnie i w porozumieniu, wtargnęło na teren zakładu mechaniki pojazdowej, podszywając się pod policjantów. Napastnicy obezwładnili 38-letniego pracownika, zakładając mu kajdanki i zamykając w łazience. Zabrali mu telefon komórkowy oraz blisko 30 tysięcy złotych w gotówce.

Sprawcy byli dobrze przygotowani do akcji. Ubrani w odzież stylizowaną na policyjne mundury, wyposażeni w emblematy i atrapy odznak, starali się uwiarygodnić swoją tożsamość. Jedna z atrap została zgubiona podczas ucieczki z miejsca zdarzenia. Dodatkowo, do przestępstwa wykorzystali samochód z tablicami rejestracyjnymi pochodzącymi z innych pojazdów, by utrudnić identyfikację.

Przestępcy w ubraniach stylizowanych na policyjne / Policja Wielkopolska /

Szybka reakcja policji

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Dzięki współpracy z policjantami z Poznania i Szamotuł udało się szybko ustalić tożsamość sprawców i miejsce ich pobytu.

Zatrzymano cztery osoby podejrzewane o udział w rozboju lub powiązane z przestępstwem. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu poznańskiego. Jeden z podejrzanych ukrywał się w hotelu w Poznaniu - podczas przeszukania jego pokoju policjanci znaleźli substancje psychoaktywne. U innego z zatrzymanych podczas przeszukania posesji ujawniono ponad 220 gramów metamfetaminy.

W trakcie kolejnych działań operacyjnych policjanci natrafili na kolejne dowody nielegalnego procederu. W jednej z hal należących do podejrzanych znaleziono kilkadziesiąt części samochodowych pochodzących z pojazdów skradzionych na terenie Niemiec.

Zgubiona przez przestępców fałszywa odznaka policyjna / Policja Wielkopolska /

Zarzuty i tymczasowy areszt

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, m.in. rozboju oraz posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z prowadzonym śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy.