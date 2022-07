Miejsce, z którego można oglądać trykające się koziołki na poznańskiej ratuszowej wieży, zostanie przesunięte. Ma to związek z rozpoczynającą się budową zbiorników retencyjnych, które przewidziane są pod płytą Starego Rynku. W poniedziałek, 25 lipca, w rejonie prac pojawi się pierwszy transport rur o dużych rozmiarach - posłużą one do budowy zbiornika przy Wadze Miejskiej.

W miejscu, z którego do tej pory turyści oglądali zegar z trykającymi się koziołkami, rozpocznie się budowa gazociągu - informuje poznański urząd miasta. Jak podaje, "z tego względu od poniedziałku, 25 lipca koziołki będzie można oglądać z przestrzeni po prawej stronie fontanny Prozerpiny, a nie od frontu ratusza". Najwygodniej będzie można tam dojść od strony ul. Wielkiej lub Żydowskiej - dodaje ratusz. Na czym polegają prace przy ratuszu? Przed ratuszem rozpoczną się roboty nad wykopem pod gazociąg i instalacją potrzebnych zabezpieczeń. Następnie badania przeprowadzać będą tam archeolodzy, a później na plac budowy wejdą gazownicy by położyć i połączyć rury gazociągu. Prace będą prowadzone tak, by jak najszybciej można było przywrócić przestrzeń turystom i mieszkańcom - informuje urząd. Koziołki na ratuszowej wieży można oglądać dwa razy w ciągu dnia - o godz. 12 i 15. Do czego służy zbiornik retencyjny? Na 25 i 26 lipca planowany jest też transport części zbiornika retencyjnego. Części są sprowadzane z Turcji. To liczące ok. trzech metrów średnicy rury. Cytat Przewożone są one w odcinkach liczących także trzy metry. Z powodu ich niestandardowych rozmiarów, podczas transportu mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu pieszym na płycie Starego Rynku oraz kołowym w jego okolicy. W trakcie dostawy i montażu elementów zbiornika może występować także hałas - zapowiada urząd. Planowana pojemność powstającego zbiornika to 424 metry sześcienne. Jego zadaniem będzie gromadzenie i przetrzymanie nadmiaru wód opadowych. Powstaje on w głębokim wykopie w pobliżu budynku Wagi Miejskiej, w miejscu pozostałości po fundamentach tzw. Nowego Ratusza. Drugi duży zbiornik retencyjny planowany jest na wschodniej stronie Starego Rynku, przed domkami budniczymi (wąskimi kamienicami z XVI wieku). Powstaną również dwa mniejsze zbiorniki, które będą zbierać deszczówkę służącą do podlewania zieleni. W rejonie robót należy zachować ostrożność i poruszać się tylko wyznaczonymi trasami. Trasy prowadzące przez płytę Starego Rynku są tak organizowane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Mimo trwających robót, w dalszym ciągu można więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali. Zobacz również: Poznań. Od środy koziołki na ratuszowej wieży będą się trykać dwa razy

