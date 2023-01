Zlikwidowany magazyn z nielegalnymi farmaceutykami, zabezpieczone kilkadziesiąt tysięcy sfałszowanych produktów leczniczych, głównie psychotropów, anabolików i na potencję, o łącznej wartości ok. 10 mln zł - to wynik kolejnej akcji CBŚP, tym razem wspólnie z KWP w Poznaniu. Podczas akcji policjanci przejęli także 2 urządzenia służące do produkcji środków farmaceutycznych oraz zatrzymali 2 osoby.

/ CBŚP / Nielegalny magazyn farmaceutyków zlikwidowano w powiecie kościańskim w Wielkopolsce. To dalszy ciąg sprawy z lutego ubiegłego roku, kiedy to policjanci z poznańskiego i bydgoskiego zarządu CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą głównie w Poznaniu i w okolicach. Członkowie gangu zajmowali się nielegalną produkcją i handlem różnego rodzaju środkami farmaceutycznymi, przede wszystkim psychotropowymi, anabolikami i lekami na potencję. Wtedy zatrzymano 34 osoby. / CBŚP / Tym razem pod koniec grudnia 2022 r. na terenie powiatu kościańskiego policjanci przeprowadzili działania, podczas których znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy sfałszowanych produktów leczniczych, głównie psychotropowych, anabolików i na potencję, o łącznej wartości ok. 10 mln zł. W trakcie akcji policjanci przejęli także dwie maszyny służące do nielegalnej produkcji środków farmaceutycznych – opisała rzecznik prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji - podinsp. Iwona Jurkiewicz. Dodała, że w tej sprawie zatrzymano dwie osoby. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez produkcję, przechowywanie, wprowadzanie do obrotu i odpłatne udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych. Śledczy zaznaczyli, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policja zlikwidowała magazyn nielegalnych farmaceutyków wartych ok. 10 mln zł CBŚP

Zobacz również: Poznań: W piątek pogrzeb gen. bryg. Jana Podhorskiego

Niebezpieczne substancje w piwnicy. Ewakuowano mieszkańców bloku

Rusza odbudowa hali sportowej na Winogradach w Poznaniu. Dach zawalił się po nawałnicy