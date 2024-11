We wtorek przed godz. 7:00 na drodze S11 na wysokości miejscowości Robakowo w Wielkopolsce doszło do poważnego wypadku. Na jezdnię nagle wtargnął pieszy, przez co kierowcy czterech samochodów - chcąc uniknąć potrącenia pieszego - zderzyli się ze sobą. W kierunku Poznania występowały utrudnienia, ale ok. godz. 12 GDDKiA poinformowała, że trasa jest już przejezdna.

Zdj. poglądowe / Shutterstock Reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat poinformował, że we wtorek tuż przed godz. 7:00 poznańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze S11 na wysokości miejscowości Robakowo w Wielkopolsce. Na drogę ekspresową - w kierunku Poznania - wtargnął pieszy, który chciał przejść na drugą stronę jezdni. Kierowcy, chcąc uniknąć potrącenia, zderzyli się ze sobą. Łącznie to cztery samochody osobowe. Jedno auto dachowało. Kierowca tego pojazdu trafił do szpitala, ale z auta wyszedł o własnych siłach - powiedział RMF FM mł. asp. Łukasz Paterski. Pracujemy na miejscu i wyjaśniamy dokładnie okoliczności - dodał. W kierunku Poznania występowały utrudnienia, ale ok. godz. 12 GDDKiA poinformowała, że trasa jest już przejezdna.