W tym samym czasie policjanci patrolujących górny poziom stacji metra Centrum pomogli 6-latkowi. Chłopiec podszedł do mundurowych, powiedział, że był razem ze swoim tatą, ale nagle rozłączyli się i nie może go odszukać.

Policjanci zaopiekowali się 6-latkiem i zaprowadzili go do komisariatu metra. Tata chłopca niedługo później również zgłosił się do jednego z operujących w pobliżu policyjnych patroli.