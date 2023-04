To koniec oddziału ginekologicznego w szpitalu powiatowym w Czarnkowie na północy Wielkopolski. Kobiety wymagające hospitalizacji na oddziale ginekologiczno-położniczym będą musiały przejeżdżać do oddalonej o prawie 20km Trzcianki. Za to w Czarnkowie powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, w styczniu 2020 roku zamknięto porodówkę. Chwilę później szpital leczył już wyłącznie zakażonych koronawirusem. Jednak po wznowieniu przyjmowania pacjentów, oddział ginekologiczno-położniczy i tak nie był zapełniany w stu procentach. Od października ubiegłego roku ginekologia w czarnkowskim szpitalu była zawieszona, a teraz wiemy już, że zostanie całkowicie zamknięta. W szczytowym momencie na świat przychodziło tam do 400 noworodków. W jej miejsce ma powstać Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ponieważ zdaniem dyrekcji takich miejsc brakuje w regionie, a ginekologia funkcjonuje w innym powiatowym szpitalu - w oddalonej o prawie 20 kilometrów Trzciance. W Czarnkowie wciąż będzie działać poradnia ginekologiczna. Dyrekcja szpitala nie zamyka się na możliwość ponownego uruchomienia oddziału ginekologicznego w Czarnkowie.