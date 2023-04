Dwusetna rocznica urodzin artysty, malarza i fotografa - George’a Washingtona Wilsona, stała się inspiracją do zorganizowania wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim. Otwartą 1 kwietnia wystawę można oglądać do 10 czerwca tego roku.

George Washington Wilson zasłynął przede wszystkim jako wybitny dziewiętnastowieczny fotograf. Szybko wypracował sobie renomę, a jego pozycję dodatkowo ugruntowało wykonywanie zdjęć na zlecenie królowej Wiktorii i księcia Alberta.

Z czasem przedsiębiorstwo Wilsona stała się największą i najbardziej znaną firmą fotograficzno-poligraficzną w Szkocji.

Na początku działalności wykonywano i drukowano tam fotografie z Wielkiej Brytanii, ale wraz z jej rozwojem także widoki miejsc z całego świata.

Artysta chętnie uwieczniał dziewiętnastowieczne miasta. Dzięki dynamicznym ujęciom oddawał ich gwar i ruch, równie wiele uwagi poświęcał obiektom architektonicznym.

Jest też znany ze zdjęć pokazujących przepiękne szkockie krajobrazy, romantyczne, ale jednocześnie dzikie. Wiele z nich ukazuje miejsca, które na kartach powieści opisywali znani pisarze, między innymi sir Walter Scott.

Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku przekazał firmę synom. Niestety po dwudziestu latach przedsiębiorstwo zakończyło działalność. George Washington Wilson zmarł w 1893 roku w Aberdeen.

Wykorzystane na wystawie zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości Archiwum Stereoskopii Briana Maya.

Wystawa potrwa do 10 czerwca w Fotoplastykonie Poznańskim (wejście przez Centrum Informacji Kulturalnej, ul. F. Ratajczaka 44). Ekspozycję można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty od 10:00 do 17:00. Bilety w cenie: 3 zł ulgowy, 6 zł normalny, 12 zł rodzinny, 25 zł grupowy (od 10 osób).